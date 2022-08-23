У ДТП на Прикарпатті одна людина загинула, ще двоє постраждали (фото)

Смертельна аварія трапилася в Калуші між двома легковиками. Наразі всі обставини зіткнення з’ясовують слідчі в розпочатому кримінальному провадженні.

22 серпня о 11:30 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі «Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці». На місце аварії негайно виїхали співробітники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевої поліції та рятувальники.

Поліцейські встановили, що 80-річний водій, місцевий мешканець, керуючи автомобілем ВАЗ 2104, порушив ПДР, не переконався в безпечному маневруванні, здійснив розворот ліворуч та виїхав на смугу зустрічного руху. В той час водійка Тойоти, 19-річна мешканка Рожнятівщини, яка рухалася позаду, намагалася здійснити об’їзд вище вказаного транспортного засобу і також виїхала на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення. Від удару іномарка Тойота з’їхала у кювет.

Керманич ВАЗ від отриманих травм помер у лікувальному закладі.

Водійка Тойоти та пасажирка ВАЗ отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до медзакладу.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські Прикарпаття закликають водії бути пильними на автошляхах та дотримуватись Правил дорожнього руху! Це може врятувати Ваше життя!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини