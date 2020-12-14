При пожаре в харьковской девятиэтажке погибли два человека

14 декабря в 3:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в 9-ти этажном жилом доме на улице Академика Вальтера, 7. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибыв по вызову, пожарные установили, что пожар происходил в квартире на 7-м этаже, где горели домашние вещи. В результате пожара образовалась сильное задымление.

Во время тушения огня в горящей квартире пожарные нашли тела двоих погибших людей. Из опасных задымленных зон на свежий воздух эвакуировали 12 жителей.

Пожар был локализован в 06:30 и ликвидирован полностью в 6:57.

Причина возникновения пожара устанавливается. // mykharkov.info