Нардепка Сюмар повідомила, що її не випустили з України на конференцію Ради Європи

Вікторія Сюмар: «Повірте, це досить принизливо, щодвігодини відповідати на запити Ради Європи, що твій дозвіл на перетин кордону досі не підписано»

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар не змогла потрапити на конференцію Ради Європи. Протягом десяти днів дозвіл на її відрядження не був підписаний нібито через технічні проблеми. Про це Сюмар повідомила у Fаcebook.

«Сьогодні зранку я мала працювати в Страсбурзі, в Раді Європи, на конференції щодо корупції та антикорупційної політики. Як представниця профільного комітету Ради, туди делегована. Але…Попри всі офіційні запрошення, відрядження мені так і не підписали. Подане воно було за 10! днів до поїздки. Спочатку чотири дні його не підписував перший заступник Голови, бо… поспішав у Давос (в окремих депутатів точно не має проблем з відрядженнями). А потім воно зависло в секретаріаті Стефанчука», – повідомила нардепка.

Сюмар також зауважила, що весь цей час вела щоденну переписку з представниками Ради Європи, які просили підтвердження щодо приїзду, бо інакше вони не можуть брати квитки і бронювати готелі. «Я думаю, зайве казати, що всі витрати були не за рахунок українського бюджету, а приймаючої сторони, це очевидно. За останні два роки ми ніколи не використовували бюджетні гроші на відрядження. Повірте, це досить принизливо, щодвігодини відповідати на запити Ради Європи, що твій дозвіл на перетин кордону досі не підписано і їм треба чекати дозволу українських чиновників. Проте, Рада Європи радила взяти таки квитки на потяг Київ-Варшава на 18.04 в суботу. В цей час я була на пероні, але… дозволу не було. На дзвінки керівників фракції керівництво Ради відповідало, що це якісь технічні речі і от-от…В неділю вранці я помчала у Львів, аби звідти швидко на Варшаву і встигнути на літак, як тільки те розпорядження нарешті здолає «технічні проблеми». Але… проблеми виявилися нездоланними», – повідомила парламентарка.

Нардепці довелося написати листа з мільйоном вибачень Раді Європи і повернутися до Києва. На конференції щодо нових антикорупційних інструментів представника парламенту України не буде, хоча, власне, саме парламентарі є основною цільовою аудиторією.

«Чим можна пояснити не випуск народного депутата у складі офіційно затвердженої делегації на запрошення Ради Європи? У спікера були підозри, що я «потенційний втікач»? Навряд), бо на відміну від багатьох колег, особливо з нинішніх партнерів влади з опзж, я лишилася в Києві 24 лютого і весь час найбільшої загрози була тут. Я депутат і жінка.

Може я зловживаю відрядженнями? Теж ні. Бо була в них здається двічі і щоразу поверталася абсолютно вчасно. Більше того, від 24 лютого я не пропустила жодного засідання Раді і жодного засідання комітету. І зараз не планувала)», – уточнила Сюмар.

Нардека переконана, що такі дії слід розглядати, як розправу з опозицією.

Вона також нагадала, що раніше під абсурдними приводами не випускали нардепів «Європейської Солідарності» Петра Порошенка, Ірину Геращенко та Олексія Гончаренка.

Нагадаємо, нещодавно, лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження. // Главком