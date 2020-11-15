В Киеве пропал несовершеннолетний подросток (фото)

Солом‘янським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітній Каміновський Микола Олександрович, 2006 р.н., який 14.11.2020 пішов з дому та по теперішній час не повернувся.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 14-15 років, зріст 165 см, середньої тілобудови, волосся хвилясте, темно-русяве.

ОДЯГНЕНИЙ: джинсова куртка з овчинним хутром, сіра кофта з капюшоном, чорні штани з боковими кишенями та помаранчевими вставками на блискавці, темно-сірі кросівки.

При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером «102».

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