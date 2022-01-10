В ДТП у Вінницькому районі загинули троє людей (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась 9 січня при в’їзді в смт Тиврів Вінницького району. У результаті зіткнення автомобілів Dacia та вантажівки, загинув водій легковика і двоє його пасажирів.

Автопригода сталась близько 13.00 години.

Попередньо встановлено, що 31-річний водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем «ГАЗ».

Від отриманих ушкоджень водій легковика та двоє його пасажирів, 52-річний чоловік і 47-річна жінка, загинули на місці події. Усі вони жителі Ямпільської територіальної громади Могилів-Подільського району.

Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області