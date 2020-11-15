У Сумах маршрутка збила жінку з дитиною у колясці

Подія сталася близько 17.30 години у Сумах.

Рухаючись вулицею Харківською водій маршрутного транспортного засобу здійснив наїзд на жінку-пішохода з коляскою.

У результаті чого жінку та її 2-річну дитину, яка перебувала в цей час у колясці, госпіталізовано до лікарні.

Наразі встановлюються причини та обставини цієї події.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». // 0542.ua