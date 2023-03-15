внаслідок дтп у луцькому районі загинув 23-річний мотоцикліст

Слідчі з’ясовують обставини летальної аварії, що сталася учора, близько 17 години, у селі Рованці.

Зіткнулися автомобіль ВАЗ та мотоцикл Suzuki. За кермом легковика був 33-річний місцевий мешканець, мотоцикліст – 23-річний лучанин. Внаслідок зіткнення – керманич двоколісного від отриманих травм загинув на місці події.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть.

Сектор комунікації поліції Волинської області