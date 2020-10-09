Тест на коронавирус можно будет сдать бесплатно в частной лаборатории, – решение Кабмина

Минздрав пообещал, что пациенты смогут бесплатно сдать тест на коронавирус в частных лабораториях. Такое решение было принято на экстренном заседании Кабмина.

Планируется заключить договоры с коммерческими медцентрами, чтобы ПЦР-тесты там оплачивались из бюджета, а для пациентов диагностика была бесплатной. На компенсации лабораториям планируется выделить 100 млн гривен.

«Рассчитываем на увеличение количества тестов, которые делаются нашим гражданам бесплатно», — заявил министр Максим Степанов.

Еще 160 млн гривен направлены на закупку реагентов и оборудования для уже привлеченных Минздравом лабораторий, чтобы проводить еще больше тестов на COVID-19.

Напомним, по данным Минздрава, ежесуточно в Украине выполняются 32−35 тысяч тестирований на коронавирус. К декабрю планируется довести число тестов до 50 тысяч в сутки. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»