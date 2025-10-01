Трагедія в Одесі. Зеленський взявся за Труханова?
Зеленський доручив повну перевірку роботи влади після загибелі 9 людей
Президент Володимир Зеленський прокоментував трагічну ситуацію в Одесі, спричинену сильною зливою, та доручив провести повну перевірку діяльності міської влади, що могла призвести до таких масштабних негативних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.
«Жахлива ситуація в Одесі цими днями – дев’ять людей загинули від стихійного лиха, серед них дитина. Мої співчуття рідним та близьким», – заявив Зеленський.
Він доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи в Одесі та з’ясувати всі факти, що передували трагедії і могли стати причиною таких значних наслідків.
Президент очікує на детальну доповідь щодо результатів перевірки вже цієї п’ятниці.
Нагадаємо, рятувальники ДСНС майже добу ліквідовують катастрофічні наслідки потужної зливи та повені в Одесі та Одеському районі. Ситуація є критичною – кількість загиблих зросла, а пошукові роботи тривали всю ніч. За останніми даними, внаслідок негоди загинуло 9 осіб, серед яких 1 дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Рятувальникам вдалося запобігти ще більшій трагедії та врятувати сотні людей і транспортних засобів, зокрема врятовано 362 особи. Евакуйовано 227 транспортних засобів із водяних пасток. Такожується відкачування води із затоплених будівель та підвалів.