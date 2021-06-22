На Закарпатті четверту добу шукають зниклого 29-річного жителя с. Богдан

У Рахівському районі вже четверту добу тривають пошуки зниклого 29-річного жителя с. Богдан, який ввечері 17 червня вийшов з дому в напрямку полонини Рогнеска та до цього часу не повернувся. Повідомлення до рятувальників надійшло о 19:47 18 червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Того ж вечора на пошуки чоловіка було направлено особовий склад Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення. Пошуковці обстежили територію полонин Рогнеска, Шумнеска та Гормонеска. Чоловіка не знайдено.

Впродовж 19-21 червня на допомогу рятувальникам прибули місцеві жителі і район пошуків було розширено. Обстежувалися території лісового масиву у пiднiжжi г. Петрос, полонини Рогнеска, Менчул Квасiвський, Скопеска та перемичку г. Шешул.

Наразі чоловіка не знайдено. Пошуки тривають. Обставини зникнення з’ясовують правоохоронні органи.