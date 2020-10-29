В Украине за сутки — 7 342 новых случаев COVID-19
В Украине на 8:35 29 октября зафиксировано уже 370 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — опять более 7 тысяч.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 370 417 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 7 342 инфицированных, что несколько меньше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6 868 человек, из них за сутки — 113.
Выздоровели от болезни уже 151 632 человека, из них за сутки — 2 990.
Активных больных на сегодня 211 917, прирост за сутки — 4 239.Tweet