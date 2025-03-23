Трамп ініціював перевірку юридичних фірм, які посміли подати «безпідставні» позови проти скандальних дій його фрік-команди

Президент США Дональд Трамп посилив свій контроль над американською правовою системою, доручивши генеральній прокурорці Пем Бонді “переглянути діяльність” юристів та юридичних фірм, які займаються “безпідставними, необґрунтованими та зловмисними судовими позовами” проти Сполучених Штатів.

Джерело: Bloomberg.

“Відповідальність має особливе значення, коли неправомірні дії юристів та юридичних фірм загрожують нашій національній безпеці, безпеці всередині країни, громадській безпеці чи чесності виборів”, – написав Трамп у меморандумі.

Він заявив, що перевірка Бонді щодо судових процесів проти уряду має охоплювати останні вісім років – до початку його першої адміністрації.

Трамп окремо виділив імміграційні справи, звинувативши адвокатів, які представляють інтереси мігрантів, у тому, що вони навчають “клієнтів приховувати своє минуле або брехати про свої обставини під час подачі заяв на надання притулку”.

Президент не надав жодних доказів на підтвердження цих звинувачень, але останніми днями він і деякі його союзники закликали до імпічменту федерального судді США Джеймса Боасберга через його рішення заблокувати депортацію венесуельських мігрантів, згідно із Законом про ворожих іноземців 1798 року. Це спричинило безпрецедентну заяву головного судді США Джона Робертса, який наголосив, що імпічмент федеральних суддів є “неприйнятною відповіддю” на незгоду з їхніми рішеннями.

Меморандум було опубліковано наступного дня після того, як Трамп заявив, що відкличе виконавчий указ про позбавлення доступу до державних контрактів та анулювання допуску до державної таємниці для юридичної фірми Paul Weiss. Це сталося після досягнення угоди з фірмою, яка погодилася не враховувати критерії різноманітності та інклюзії під час найму, а також виділити 40 мільйонів доларів на безкоштовні юридичні послуги для ініціатив, що підтримуються його адміністрацією.

Останніми тижнями Трамп також видав розпорядження щодо юридичних фірм Covington & Burling та Perkins Coie, націлюючись на компанії, пов’язані з видатними демократами або ті, що брали участь у розслідуванні його діяльності.

Результати опитування The Guardian показали, що кожен п’ятий американець планує назавжди відмовитись від компаній, які змінили свою політику відповідно до вимог президента США Дональда Трампа.

Букви