На Рівненщині провалився під лід і загинув 11-річний хлопчик

Тіло загиблого діставали водолази.

На Рівненщині вчора, 19 лютого, у ставку села Уїздці Здовбицької громади потонув 11-річний хлопчик. Про трагічний випадок розповіли в пресслужбі ДСНС області.

“Інцидент стався 19 лютого о 17:30. Водолази Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах підняли на поверхню тіло хлопчика 2011 року народження”, – йдеться у повідомленні.

Попередньо дитина потонула в ставку під час прогулянки. Наразі усі обставини трагедії встановлюються. // Діло