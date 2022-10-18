Рашистка, яка чіплялася до українців у Німеччині, виявилася повією (фото)

Напередодні в її будинку провели обшуки.

Громадянка РФ Юлія Прохорова, яка відзначилася неадекватною поведінкою в Німеччині щодо українських біженців, працювала повією.

Про це повідомляють користувачі Twitter.

Фото Прохорової в пікантних позах і спідній білизні з’явилися на передовицях місцевих таблоїдів із заголовком: “Російська підбурювачка”.

Також в мережі опублікували нібито відгуки на “роботу” Юлії від російськомовних клієнтів.

Раніше повідомлялося, що Прохорова перебуває у країні нелегально і може бути депортована на батьківщину. Напередодні в її будинку провели обшуки.

Росіянка запам’яталася інтернет-користувачам своєю неадекватною поведінкою в Австрії, коли намагалася провокувати українок словами “Слава Росії!” і “Чий Херсон?”, при цьому переслідувавши дівчат і знімаючи все на камеру.

Наступного дня, коли відео розлетілося мережею, на Booking заблокували обліковий запис Прохорової, що викликало у блогерші обурення щодо українців. // УНІАН