Рашистка, яка чіплялася до українців у Німеччині, виявилася повією (фото)
Напередодні в її будинку провели обшуки.
Громадянка РФ Юлія Прохорова, яка відзначилася неадекватною поведінкою в Німеччині щодо українських біженців, працювала повією.
Про це повідомляють користувачі Twitter.
Фото Прохорової в пікантних позах і спідній білизні з’явилися на передовицях місцевих таблоїдів із заголовком: “Російська підбурювачка”.
Також в мережі опублікували нібито відгуки на “роботу” Юлії від російськомовних клієнтів.
Раніше повідомлялося, що Прохорова перебуває у країні нелегально і може бути депортована на батьківщину. Напередодні в її будинку провели обшуки.
Росіянка запам’яталася інтернет-користувачам своєю неадекватною поведінкою в Австрії, коли намагалася провокувати українок словами “Слава Росії!” і “Чий Херсон?”, при цьому переслідувавши дівчат і знімаючи все на камеру.
Наступного дня, коли відео розлетілося мережею, на Booking заблокували обліковий запис Прохорової, що викликало у блогерші обурення щодо українців. // УНІАНTweet