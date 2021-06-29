Три человека погибли в выгребной яме: взрослые пытались спасти правнучку

Трехлетняя девочка, ее 69-летняя прабабушка и 74-летний прадедушка были обнаружены 28 июня в поселке в Ногинском районе Подмосковья. Несчастные утонули в яме септика.

Как стало известно «МК», трагедия произошла на одном из дачных участков. Трехлетняя малышка гостила здесь у родных вместе со своей 10-летней сестрой — родители отправили девочек на летние каникулы на дачу 21 июня. Росли дети в полной семье. Их папа трудится на заводе, мама — в спортивной школе.

28 июня, в понедельник, бабушка сестер отправилась на работу — женщина трудится на кондитерской фабрике. Днем ей позвонила ее пожилая мама, которая оставалась на участке со своим супругом и детьми, и сообщила, что ураганом сорвало крышу. После звонков больше не было. Но вернувшись домой, женщина встретила старшую внучку — девочка сообщила, что не может найти сестру. Пропали и прабабушка с прадедушкой.

Женщина с фонариком начала поиски, заглянула в сарай с септиком, но там было очень темно. Тогда она попыталась позвонить родителям, но их телефоны молчали. Бабушка в состоянии паники набрала даже номер травмпунктов, но и это не принесло результата. Около десяти вечера супруг женщины снова начал поиски и обнаружил тела в канализационном колодце. Яма глубиной три метра из-за обильных осадков переполнилась, крышка была откинута. Поэтому девочка, гуляя по участку, вероятно, провалилась туда. Как предположили стражи порядка, взрослые бросились на помощь, попытались вытащить, но погибли, захлебнувшись нечистотами.

Как сообщила «МК» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, Ногинской городской прокуратурой организована проверка по факту смерти трех человек, в том числе малолетнего. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выезжал Ногинский городской прокурор Роман Ковалев. Ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом, поставлен на контроль.