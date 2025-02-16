Троє дітей загинули під кригою: на цей раз трагедія сталася в Одеській області

Вчора в селі Корсунці Одеського району двоє хлопців 15 років та один 14-річний, провалилися під лід на місцевому ставку. Вони вирішили випробувати лід на міцність, але він не витримав.

Перехожі викликали надзвичайників, проте врятувати дітей не вдалося, повідомляє ДСНС України. Водолази дістали з води тіла загиблих.

Із родичами дітей працюють психологи ДСНС.

Як повідомлялося, 13 лютого на Херсонщині під кригу провалилися п’ятеро дітей, троє з них загинули.