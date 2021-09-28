Поліція Черкащини розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

14-річний Олег Власюк 27 вересня пішов з дому та досі не повернувся. Він зник у селі Сабадаш, Жашківської об’єднаної територіальної громади. Про це сьогодні до поліції заявили батьки.

Для розшуку неповнолітнього зараз орієнтований особовий склад відділу поліції №1 міста Жашкова та Уманського районного управління поліції з-поміж поліцейських груп реагування патрульної поліції, дільничних офіцерів поліції та військовослужбовців Уманщини. Наразі місце перебування хлопчика невідоме.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся світле, коротке.

Одягнений в темно-сині джинси, сіру кофту та чорно-сірі кросівки.

Звертаємось до жителів Уманського району, якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого Олега, просимо повідомити за телефонами: 102, або чергової служби відділу поліції №1 міста Жашкова, 047-47-6-33-86.

Сектор комунікації поліції Черкаської області