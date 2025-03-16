Власники Tesla масово позбавляються своїх автомобілів, що вплинуло на ринок вживаних авто та призвело до зниження цін, згідно з даними продажів.

Зниження вартості Tesla пов’язують із політичною активністю її генерального директора Ілона Маска, який став головою Департаменту урядової ефективності та наблизився до президента Дональда Трампа. Внаслідок цього акції компанії впали, а продажі зменшилися.

За даними CarGurus, Tesla стала найпоширенішим електрокаром на ринку вживаних авто. Це спричинило падіння цін: середня ціна на стару Tesla тепер на 10 000 доларів нижча, ніж у конкурентів.

У 2024 році Hertz виставила на продаж 30 000 Tesla.

В США зараз понад 14 000 вживаних Tesla на продаж, і більшість коштує близько 30 000 доларів.

Для порівняння: у 2022 році середня вартість уживаної Tesla становила 70 000 доларів.

Жителі США активно позбуваються Tesla. Один із власників розповів San Francisco Chronicle: “Я купив Tesla у березні минулого року, ще до того, як зрозумів, що Маск – божевільний”, після чого продав авто та пересів на BMW.

Також співачка Шеріл Кроу повідомила, що відмовилася від Tesla через політичну позицію Маска, а виручені кошти пожертвувала NPR – медіа, яке, за її словами, “перебуває під загрозою через президента Маска”.

Попит на Tesla впав і в Європі:

За рік реєстрації авто в Нідерландах, Швеції, Данії та Норвегії впали на 40%.

В Іспанії спад становив 75%.

У Німеччині протестувальники навіть проєктували напис “Heil Tesla” на стіни заводу, звинувачуючи Маска в зв’язках з ультраправими.

Подальший розвиток ситуації залежить від того, наскільки довго Маск залишатиметься в уряді, а також від його політичної діяльності, яка вже вплинула на імідж компанії Tesla та її фінансовий стан.