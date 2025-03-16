Зниження вартості Tesla пов’язують із політичною активністю її генерального директора Ілона Маска, який став головою Департаменту урядової ефективності та наблизився до президента Дональда Трампа. Внаслідок цього акції компанії впали, а продажі зменшилися.
За даними CarGurus, Tesla стала найпоширенішим електрокаром на ринку вживаних авто. Це спричинило падіння цін: середня ціна на стару Tesla тепер на 10 000 доларів нижча, ніж у конкурентів.
- У 2024 році Hertz виставила на продаж 30 000 Tesla.
- В США зараз понад 14 000 вживаних Tesla на продаж, і більшість коштує близько 30 000 доларів.
- Для порівняння: у 2022 році середня вартість уживаної Tesla становила 70 000 доларів.
Жителі США активно позбуваються Tesla. Один із власників розповів San Francisco Chronicle: “Я купив Tesla у березні минулого року, ще до того, як зрозумів, що Маск – божевільний”, після чого продав авто та пересів на BMW.
Також співачка Шеріл Кроу повідомила, що відмовилася від Tesla через політичну позицію Маска, а виручені кошти пожертвувала NPR – медіа, яке, за її словами, “перебуває під загрозою через президента Маска”.
Попит на Tesla впав і в Європі:
- За рік реєстрації авто в Нідерландах, Швеції, Данії та Норвегії впали на 40%.
- В Іспанії спад становив 75%.
- У Німеччині протестувальники навіть проєктували напис “Heil Tesla” на стіни заводу, звинувачуючи Маска в зв’язках з ультраправими.
Подальший розвиток ситуації залежить від того, наскільки довго Маск залишатиметься в уряді, а також від його політичної діяльності, яка вже вплинула на імідж компанії Tesla та її фінансовий стан.
- Компанія Tesla занепокоєна тим, що вона та інші великі американські експортери можуть зазнати мит, які будуть введені у відповідь на агресивну торгівельну політику президента США Дональда Трампа щодо інших країн. // Букви