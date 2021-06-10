У 128-й бригаді загинула жінка-Військовослужбовець

Деталей трагедії не повідомляють.

Військова 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади трагічно загинула під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє пресслужба 128-ї ОГШБр.

«9 червня в районі відповідальності наших підрозділів під час виконання службових обов’язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади», — йдеться у повідомленні.

У командуванні не уточнили причини загибелі військової.

Командування бригади висловило співчуття рідним і близьким загиблої захисниці.

У коментарі 24 каналу в ООС зазначили, що військова загинула не внаслідок бойових дій. Імені жінки не назвали.

Зауважимо, що основна частина 128 бригади станом на кінець травня 2021 року виконувала завдання на Приазов’ї, один батальйон був розміщений в Луганській області. // LB.ua