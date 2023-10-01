У Сваляві в ДТП загинув водій електровелосипеда (фото)

У місті Свалява Мукачівського району водій автомобіля «SEAT Alhambra» здійснив наїзд на водія електровелосипеда. Від отриманих травм 65-річний велосипедист помер у лікарні. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження. У справі триває слідство.

29 вересня, близько 17:20, до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Свалява Мукачівського району сталася ДТП за участі автомобіля та електровелосипеда.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група спільно з групою реагування патрульної поліції Відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції. У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили попередні обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Відомо, що 23-річний водій «SEAT Alhambra», рухаючись по вул.Першотравнева у місті Свалява, допустив зіткнення з електровелосипедом, який рухався йому на зустріч. Водія останнього, 65-річного місцевого жителя, з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні. Його помістили до реанімаційного відділення. Однак, від отриманих травм згодом чоловік помер.

Керманича автомобіля освідчили — чоловік за кермом перебував тверезий. Транспортні засоби поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. У справі призначено ряд експертиз, в ході яких встановлять обставини та причини автопригоди. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області