У 2023 році на блокпостах сталося 43 ДТП, загинуло 10 людей

Здебільшого це було через стан алкогольного або наркотичного сп’яніння водіів.

У 2023 році в Україні сталося 43 дорожньо-транспортні пригоди на блокпостах. В результаті 10 людей загинули і 39 дістали поранення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в підсумковому інтерв’ю Національному телемарафону.

“Коли почали розбиратися в причинах, то здебільшого це стан алкогольного сп’яніння або наркотичного сп’яніння водія, банальне перевищення швидкості, коли не зміг оцінити умови розташування блокпоста і не зміг справитись з керуванням свого автомобіля”, – сказав він.

Клименко закликав громадян ретельно дотримуватися правил проїзду через блокпости. Він нагадав, що йдеться не тільки про дисципліну, а й про безпеку – безпеку й учасників дорожнього руху, які за кермом, і військових, і поліцейських.

Також очільник МВС додав, що після таких трагічних подій блокпост додатково позначають дорожніми знаками, відповідними яскравими стрічками і світловідбивною фарбою, а гвардійці та поліцейські проходять додаткові інструктажі для того, щоб уникнути таких ДТП та не стати жертвою несумлінних водіїв. // LB.ua