У 3-й ОШБр прокоментували скандальне призначення Бикова (Доповнено – його звільнено)

Скандальне призначення директора Центру страткомунікацій набуває розголосу.

Заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін прокоментував призначення Сергія Бикова керівником Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Радив би представникам Мінкульту зробити вигляд, що призначення Бикова було прикрою помилкою, притому якомога швидше. І більше не дратувати суспільство цим «цінним кадром», – закликав Жорін.

Він додав, що йому невідомо про діяльність Бикова після початку повномасштабної війни, однак його діяльність до лютого 2022 року абсолютно виключає можливість призначення на цю посаду.

«Він ходив по всіх можливих ефірах та відкрито працював по російським меседжам. У перевиховання таких ідейних ватних персонажів я не вірю. Як і в те, що в Міністерстві не знали про його минуле», – зазначив Жорін.

Нагадаємо, що вчора стало відомо про те, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України перейменувало державну установу «Науковий центр розвитку туризму» на «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки». Керівником Центру призначили політконсультанта Сергія Бикова, який закликав замість співпраці з ЄС і НАТО виконувати «мирний план Медведчука».

Сергій вважав Революцію Гідності «державним переворотом» й закликав звільнити з-під варти ексочільника фракції «Партія регіонів» Олександра Єфремова.

У січні 2018 року Биков стверджував, що на окупованих територіях у формуваннях «ЛНР» «ДНР» російських громадян немає, а Київ має оголосити амністію бойовикам.

Політконсультант внесений до бази псевдоекспертів та прихованих піарників Texty. org.

До листопада 2024 року Биков працював комунікаційником Міністерства молоді та спорту. У 2020-му він розповідав «Детектору медіа», що на волонтерських засадах був консультантом з питань комунікацій ОПУ.

Призначення Бикова на таку відповідальну посаду обурило журналістів і медійників, а також громадськість.

У свою чергу, заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос зазначив, що під час реалізації перереєстрації структури з’явилася «об’єктивна необхідність» тимчасового призначення Сергія Бикова на посаду виконуючого обов’язки директора державного підприємства.

Заступник міністра наголосив, що процес реєстрації буде оперативним, а після його завершення міністерство проведе відкритий та прозорий відбір на визначення нового керівника Центру.

Сам Сергій Биков опублікував пост у Facebook, де заперечив усі звинувачення щодо проросійської позиції та роботи на Медведчука.

«Я ніколи не співпрацював із Медведчуком чи політичними силами, які просували проросійський порядок денний. Навпаки моя позиція завжди була і залишається послідовно проукраїнською», – написав він. // Дзеркало тижня

***

Мінкульт звільнив призначеного напередодні скандального керівника Центру стратегічних комунікацій

Про наказ на звільнення повідомим міністр культури.

Мінкульт звільнив Сергія Бикова з посади в.о. директора Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Про це у Х повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

“Щодо обговорення в публічному просторі, зазначаю: призначення в.о. директора “Наукового центру розвитку туризму” було здійснене з технічною метою перереєстрації на “Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки”. В.о. директора звільнено наказом МКСК”.