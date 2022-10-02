У Балаклії на ворожій міні підірвалася машина «швидкої»: загинув водій

Молодий фельдшер отримав контузію та опіки.

В звільненій місяць тому Балаклії трапилася трагедія. Машина швидкої допомоги підірвалася на ворожій міні, коли прямувала за викликом до пацієнта. Одна людина загинула, а друга отримала серйозні поранення.

Про інцидент розповіла волонтер Наталія Попова в особистому Telegram-каналі.

“Кононенко Олександр Вікторович, водій швидкої з бригади 1501, сьогодні загинув. Їх швидка їхала на виклик до пацієнта в місті Балаклія, і вони наїхали на міну. Молодий фельдшер Розлада Віталій Юрійович отримав контузію та опіки. Водій загинув на місці. Швидка згоріла. Вони пережили окупацію, але рашисти наздогнали їх”, — написала Попова.

Поточний стан фельдшера невідомий. Найімовірніше, його госпіталізували з важкими травмами. // УНІАН