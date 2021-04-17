В Кривом Роге женщина совершила самосожжение

Вечером 17 апреля жители одного из домов Долгинцевского района обнаружили на лестничной клетке соседку в огне. По предварительной информации, женщина устроила акт самосожжения. Её с увечьями разной степени забрала скорая в «тысячку».



Жильцы многоквартирного дома на улице Телевизионная почувствовали запах дыма. Люди выбежали на лестничную клетку, чтобы разобраться, где пожар и обнаружили на ступеньках свою соседку. Женщина горела, и люди бросились сбивать огонь с её тела. Пострадавшей вызвали скорую. На место происшествия поспешили и правоохранители.

«Первому Городскому» удалось узнать, что 45-летняя жительница подожгла себя. Причиной такого поступка мог стать квартирный вопрос после смерти её сожителя. Давно знающие эту женщину люди поделились, что пострадавшая имела проблемы с выпивкой и не была компанейским человеком.

От полученных травм женщина скончалась в отделении реанимации.