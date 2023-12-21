«Київстар» компенсує абонентам збій і виділить ₴100 млн. на ЗСУ

Абонентам передоплати, контракту і контрактним абонентам із послугою “Домашній інтернет” не буде списано планової плати, а всім іншим послуги надаватимуть безоплатно до 31 січня.

Оператор зв’язку “Київстар” як компенсацію за проблеми зі зв’язком під час масштабного збою надасть абонентам можливість безоплатного користування послугами протягом місяця і виділить 100 млн грн на Збройні сили України.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“У соцмережах ми бачили багато пропозицій перенаправити персональні компенсації клієнтів на допомогу ЗСУ. Ми вирішили не обирати – компенсації чи донат. Тому, крім скасування плати за тариф, “Київстар” виділяє 100 млн грн на потреби ЗСУ”, – зазначив президент компанії Олександра Комарова.

Абонентам передоплати, контракту і контрактним абонентам із послугою “Домашній інтернет” не буде списано планової плати за пакет послуг у період із 22 грудня до 21 січня, тоді як усім іншим абонентам послуги надаватимуть безоплатно з 1 до 31 січня.

Для корпоративних клієнтів це буде оформлено у вигляді знижки в 100% на плату за тариф з використанням послуг мобільного зв’язку, фіксованого інтернету, передавання даних і телефонії з 1 до 31 січня. // LB.ua