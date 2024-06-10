У Баренцовому морі загорівся протичовновий корабель РФ «Адмірал Левченко»
На російському великому протичовновому кораблі “Адмірал Левченко”, який зараз перебуває в Баренцевому морі, розпочалася пожежа.
Про це повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, відповідний допис він залишив на своїй сторінці у Facebook.
“Класно у вас навчання проходять, чуваки, не зупиняйтеся. Щоб ви розуміли, там екіпажу декілька сотень. Не “масква”, звісно, але теж непогано”, – з іронією підсумував Дмитро Плетенчук. // ТСН