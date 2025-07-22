У Британії знайдено застреленою сестру принців Гаррі та Вільяма
20-річна кузина принців Вільяма та Гаррі знайдена мертвою поруч із вогнепальною зброєю
Нова трагедія спіткала британську королівську родину. У сімейному будинку в Нортоні, графство Вілтшир, знайдено мертвою 20-річну Розі Рош, одну із сестер принців Вільяма та Гаррі. Вона була онукою дядька принцеси Діани. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на британський таблоїд The Sun.
Поліція виключила будь-яку причетність третіх осіб і назвала смерть «непідозрілою», хоча розслідування залишається відкритим.
Розі навчалася на факультеті англійської літератури у Даремському університеті. «Розі Джин Берк Рош померла в понеділок, 14 липня 2025 року. Дорога дочка Г’ю та Піппи, неймовірна сестра Арчі та Агати, онука Дерека та Рей Лонг. Похорон пройде у сімейному форматі. Панахида відбудеться пізніше», – йдеться про смерть дівчини у некролозі.
Загибла була Вільяму і Гаррі троюрідною сестрою по материнській лінії.
Дідусь Розі наклав на себе руки. Дядько принцеси Діани по матері, Едмунд Рош, 5-й барон Фермой, застрелився 1984 року.Tweet