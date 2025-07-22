У Британії знайдено застреленою сестру принців Гаррі та Вільяма

20-річна кузина принців Вільяма та Гаррі знайдена мертвою поруч із вогнепальною зброєю

Нова трагедія спіткала британську королівську родину. У сімейному будинку в Нортоні, графство Вілтшир, знайдено мертвою 20-річну Розі Рош, одну із сестер принців Вільяма та Гаррі. Вона була онукою дядька принцеси Діани. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на британський таблоїд The Sun.

За інформацією поліції, причиною смерті стало вогнепальне поранення. «Її виявили мати та сестра після того, як вона збирала речі для поїздки з друзями», – зазначено у публікації.

Поліція виключила будь-яку причетність третіх осіб і назвала смерть «непідозрілою», хоча розслідування залишається відкритим.

Повідомляється, що похорон пройде у вузькому сімейному колі, а пізніше буде організовано пам’ятну службу.

Розі навчалася на факультеті англійської літератури у Даремському університеті. «Розі Джин Берк Рош померла в понеділок, 14 липня 2025 року. Дорога дочка Г’ю та Піппи, неймовірна сестра Арчі та Агати, онука Дерека та Рей Лонг. Похорон пройде у сімейному форматі. Панахида відбудеться пізніше», – йдеться про смерть дівчини у некролозі.

Загибла була Вільяму і Гаррі троюрідною сестрою по материнській лінії.

Дідусь Розі наклав на себе руки. Дядько принцеси Діани по матері, Едмунд Рош, 5-й барон Фермой, застрелився 1984 року.