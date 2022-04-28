У Луцьку поліція розшукує безвісти зниклих неповнолітніх (фото)

Співробітники поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження трьох неповнолітніх лучан. Діти пішли вчора з дому та дотепер їхнє місцезнаходження невідоме.

Шеремет Олександр Юрійович, 15лютого 2007 року народження. Був одягнений: одягнений в чорні камуфляжні штани, чорна куртка по пояс, без головного убору, кросівки чорні, рюкзак темно-сірого кольору.

Шеремет Софія Юріївна, 11 лютого 2005 року народження, волосся світле довге. Була одягнена: в голубу куртку по пояс, чорні лосини, білі кросівки.

Свиридюк Єлизавета Леонідівна, 28 травня 2008 року народження, худощавої тілобудови, зростом близько 150 см, довге чорне волосся. Була одягнена: у білі кросівки, сині джинси, чорну куртку.

Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітніх, невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0665403692 або 102.

Сектор комунікації поліції Волинської області