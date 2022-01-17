У Хмельницькому митник збив насмерть 90-річну жінку

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом смертельної ДТП за участі головного державного інспектора Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби України.

За попередньою інформацією, 17 січня 2022 року по вул. Пілотській у Хмельницькому митник за кермом власного авто здійснив наїзд на 90-річну жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці. Жінка від отриманих травм загинула на місці події.

У стані алкогольного сп’яніння водій не перебував.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Хмельницька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.