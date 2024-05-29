У Брюселі проводять обшуки у працівника Європарламенту через ймовірні зв’язки з РФ
Правоохоронці проводять обшуки у працівника Європейського парламенту через його ймовірні зв’язки з Росією.
Про це повідомляє The Guardian.
За повідомленням федеральної прокуратури Бельгії, поліція здійснила обшуки у резиденції та офісі підозрюваного у будівлі Європарламенту у Брюсселі.
Обшук також було проведено в офісі підозрюваного у Страсбурзі, де розташована штаб-квартира парламенту ЄС у Франції.
“Обшуки є частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство у злочинній організації та стосуються ознак російського втручання, за допомогою якого до членів Європейського парламенту зверталися та платили їм гроші за просування російської пропаганди через вебсайт новин Голосу Європи”, – заявили прокурори.
У прокуратурі додали, що підозрюваний співробітник зіграв “значну роль” у цій справі. // БуквиTweet