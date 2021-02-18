У Чехії в аварії загинули двоє закарпатців (фото)

У ДТП загинуло двоє закарпатців – один з села Барбово, інший з села Запереділля

Аварія сталась 15 лютого, близько 15:00 години в місті Подседіце, на території Литомержиці, що в Чехії.

За інформацією чеських ЗМІ, тут зіткнулись 2 мікроавтобуси та вантажівка. На місці від удару загинуло 2 чоловіків-іноземців, які перебували в автобусі.

Одного з водіїв було доправлено гелікоптером до лікарні Масарика в Усті-над-Лабемом з дуже серйозною травмою. Місцеві правоохоронці, дізнаються причину аварії.

На жаль, у цій аварії загинуло 2 закарпатців, один з села Барбово, інший з села Запереділля (Міжгірська територіальна громада).

Про це в ексклюзивному коментарі підтвердив Олег Мілінський, керівник фірми Фунераліа — Міжнародні ритуальні послуги та перевезення померлих.

Наразі більше деталей про загиблих не відомо. // Mukachevo.net