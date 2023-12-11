У Чернівцях водій маршрутки п’яним перевозив пасажирів

“Водій маршрутного автобуса порушує ПДР”, — таке повідомлення отримали патрульні сьогодні, близько 15-ї години ·

Чоловік сказав номер транспортного засобу та напрямок його руху. Уже за декілька хвилин інспектори виявили автобус, який зупинився на автовокзалі, що на вулиці Руській.

На час зупинки в салоні автобусу перебували пасажири. Під час перевірки документів патрульні з’ясували, що 59-річний водій мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Результат перевірки за допомогою приладу “Драгер” показав позитивний результат — 2,28 проміле, що більше ніж в 11 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові.

Охоронці порядку відсторонили водія від керування та склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Дякуємо громадянину за уважність та небайдужість, а екіпажу за миттєве реагування.

Тільки разом, у тісній співпраці поліції та громади, ми зможемо належно протидіяти такому небезпечному правопорушенню, як керування у стані сп’яніння, особливо під час перевезення пасажирів.

Патрульна поліція Чернівецької області