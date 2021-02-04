В Польше на стройке погиб украинец

На строительной площадке комплекса небоскребов Global Office в Катовице погиб 55-летний гражданин Украины.

Об этом пишет УНН со ссылкой на польское издание Dziennik Zachodni.

Сообщается, что трагедия произошла 1 февраля. Работник упал с 12-го этажа на 11-ый, потерял сознание и получил травму головы, хотя был в шлеме. Его спустили вниз с помощью строительного крана, поскольку пожарная машина не могла приблизиться к зданию.

Мужчина скончался в больнице. Следствие по выясняет причины смертельного инцидента.

Компания Global Office выразила соболезнования семье погибшего и заявила, что сотрудничает с полицией для установления всех обстоятельств этой трагедии.