У Чорному морі потонуло третє за день російське судно

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Через негоду РФ втратила два танкери та плавучий кран

У Чорному морі затонув уже третій російський корабель за день. Ним став плавучий кран, що пішов на дно біля Ялти. Про це повідомляє «Крымский ветер».

На кадрах можна побачити, як у нього падає стріла під ударами хвиль і поривами вітру.

Примітно, що за кілька днів до цього в даному регіоні було оголошено штормове попередження. Проте це не завадило росіянам вивести плавзасіб у море.

Нагадаємо, що погані погодні умови також залишили Росію й без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239». // Главком

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