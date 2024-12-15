У Чорному морі потонуло третє за день російське судно
Через негоду РФ втратила два танкери та плавучий кран
У Чорному морі затонув уже третій російський корабель за день. Ним став плавучий кран, що пішов на дно біля Ялти. Про це повідомляє «Крымский ветер».
На кадрах можна побачити, як у нього падає стріла під ударами хвиль і поривами вітру.
В Чорному морі, неподалік від Ялти, тоне плавучий кран. pic.twitter.com/xFLeXGc556
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 15, 2024
Примітно, що за кілька днів до цього в даному регіоні було оголошено штормове попередження. Проте це не завадило росіянам вивести плавзасіб у море.
Нагадаємо, що погані погодні умови також залишили Росію й без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239». // ГлавкомTweet