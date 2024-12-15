У Чорному морі потонуло третє за день російське судно

Через негоду РФ втратила два танкери та плавучий кран

У Чорному морі затонув уже третій російський корабель за день. Ним став плавучий кран, що пішов на дно біля Ялти. Про це повідомляє «Крымский ветер».

Очевидці зняли відео на якому видно, як біля берегів Ялти почав тонути російський плавучий кран.

На кадрах можна побачити, як у нього падає стріла під ударами хвиль і поривами вітру.

В Чорному морі, неподалік від Ялти, тоне плавучий кран. pic.twitter.com/xFLeXGc556 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 15, 2024

Примітно, що за кілька днів до цього в даному регіоні було оголошено штормове попередження. Проте це не завадило росіянам вивести плавзасіб у море.

Нагадаємо, що погані погодні умови також залишили Росію й без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239». // Главком