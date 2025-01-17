У «Дії» тимчасово будуть недоступні низка послуг
Від сьогодні до 8:00 понеділка, 20 січня, у застосунку та на порталі “Дія” не працюватимуть низка послуг. Причина – проведення технічних робіт з відновлення реєстрів ДРАЦС та ЄДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу “Дії”.
Що закриється до понеділка:
- актові записи;
- послуги ФОП;
- бронювання працівників;
- свідоцтва про народження;
- витяг про місце проживання дитини.
Повний перелік послуг на технічну паузу можна переглянути на порталі “Дії”.
“Дія” не зберігає даних, а тільки відображає їх з електронних реєстрів та систем. Тому деякі послуги в “Дії” під час техробіт не працюють. Щойно все запрацює у звичному режимі – “Дія” моментально повідомить у соцмережах”, – додали у пресслужбі.