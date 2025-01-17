У «Дії» тимчасово будуть недоступні низка послуг

Від сьогодні до 8:00 понеділка, 20 січня, у застосунку та на порталі “Дія” не працюватимуть низка послуг. Причина – проведення технічних робіт з відновлення реєстрів ДРАЦС та ЄДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу “Дії”.

“Від сьогодні до 8:00 понеділка в “Дії” будуть недоступні послуги, пов’язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР. Ідуть на технічну перерву, щоб повернутися з гарними новинами”, – йдеться в повідомлені.