У «Дії» тимчасово будуть недоступні низка послуг

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Від сьогодні до 8:00 понеділка, 20 січня, у застосунку та на порталі “Дія” не працюватимуть низка послуг. Причина – проведення технічних робіт з відновлення реєстрів ДРАЦС та ЄДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу “Дії”.

“Від сьогодні до 8:00 понеділка в “Дії” будуть недоступні послуги, пов’язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР. Ідуть на технічну перерву, щоб повернутися з гарними новинами”, – йдеться в повідомлені.

Що закриється до понеділка:

  • актові записи;
  • послуги ФОП;
  • бронювання працівників;
  • свідоцтва про народження;
  • витяг про місце проживання дитини.

Повний перелік послуг на технічну паузу можна переглянути на порталі “Дії”.

“Дія” не зберігає даних, а тільки відображає їх з електронних реєстрів та систем. Тому деякі послуги в “Дії” під час техробіт не працюють. Щойно все запрацює у звичному режимі – “Дія” моментально повідомить у соцмережах”, – додали у пресслужбі.

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