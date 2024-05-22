У «Дії» тимчасово не працюватимуть перереєстрація авто і обмін посвідчення водія

Через зміну реквізитів для оплати рахунків у “Дії” будуть тимчасово недоступні послуги з перереєстрації авто та обміну посвідчення водія.

Про це повідомляє Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України.

“Все через зміну реквізитів для оплати рахунків. Обмеження діятимуть з 24 до 27 травня включно. Попередні заявки розглянемо в порядку черги”, – заявили в сервісному центрі.

Зазначається, що з 28 травня послуги в “Дії” знову запрацюють. // Економічна правда