У Дніпрі хлопець застрелився у тирі спорткомплексу

У Дніпрі в тирі спорткомплексу «Динамо» молодий відвідувач наклав на себе руки.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Трагедія сталася на вулиці Костомарівській у Дніпрі у вівторок, 18 квітня. Близько 14:45 21-річний хлопець застрелився з пістолета «Glok» калібру 9 мм. Момент самогубства потрапив на камеру відеоспостереження. Факт суїциду підтвердили й свідки.

Причина такого вчинку поки що невідома. Попередня кваліфікація справи – ч. 1 ст. 115 КК України (самогубство). Правоохоронці продовжують розслідування.