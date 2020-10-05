В Украине за сутки – 3774 новых случая COVID-19
В Украине на 8:45 5 октября зафиксировано уже 230 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более 3,7 тысячи.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 230 236 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 3 774 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 4 430 человек, из них за сутки — 33.
Выздоровели от болезни уже 101 252 человек, из них за сутки — 1 145.
Активных больных на сегодня — 124 554, прирост за сутки — 2 596.Tweet