В Украине за сутки – 3774 новых случая COVID-19

В Украине на 8:45 5 октября зафиксировано уже 230 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более 3,7 тысячи.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 230 236 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 3 774 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 4 430 человек, из них за сутки — 33.

Выздоровели от болезни уже 101 252 человек, из них за сутки — 1 145.

Активных больных на сегодня — 124 554, прирост за сутки — 2 596.