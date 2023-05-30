У Дніпрі вночі на автостоянці згоріли три автомобілі (фото)

У Дніпрі пожежа на автостоянці вночі 30 травня знищила 3 автомобілі.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на пресслужбу ГУ ДСНС в області.

О 03:59 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу на автостоянці по вулиці Савкіна у Новокодацькому районі міста. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогонь встиг поширитися на три легкові автомобілі та паркан автостоянки.

Пожежу локалізували о 04:27 та повністю ліквідували о 05:15. Все обійшлося без постраждалих.

Вогонь знищив автомобілі Suzuki Grand Vitara та Toyota Prado та пошкодив автомобіль Infiniti. Також постраждали навіс та паркан автостоянки на загальній площі 20 кв. м.