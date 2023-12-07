У Дніпрі жінка з дитиною стрибнула з вікна 12-го поверху

У Дніпрі 16 листопада з 12-го поверху багатоповерхівки по вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона на козирок під’їзду житлового будинку впала жінка з дитиною.

Жінка, на жаль, загинула на місці, а у якому стані знаходиться хлопчик, дізнався “Дніпро Оперативний”.

5-річна дитина отримала травми і знаходиться у лікарні. Туди її у критичному стані доставили одразу після падіння. У хлопчика діагностували ураження багатьох внутрішніх органів і він знаходився на штучній вентиляції легень. У хлопчика була черепно-мозкова травма, забій грудної клітини, легень, органів черевної порожнини. Окрім цього дитина отримала переломи кісток таза та гомілки.

Як розповів лікар Сергій Єгоров, наразі життя дитини врятовано, всі показники у межах норми і хлопчик у свідомості. Лікарі планують проведення реабілітації і дають обнадійливі прогнози на повне одужання дитини.

“У лікарні дитина повністю забезпечена всіма необхідними препаратами, додаткових коштів на його лікування не потрібно”, – розповів лікар.

На цьому тижні дитину планують переводити з реанімації, але він ще декілька тижнів проведе у лікарні, поки зростуться переломи. Після цього лікарі розпочнуть його реабілітацію.