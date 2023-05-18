У додатку «Нової пошти» стався збій: що кажуть у компанії

В самій компанії заявили, що докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу мобільного застосунку

Додаток “Нової пошти” ще з вечора 17 травня не оновлює дані та наразі працює зі збоями.

Як повідомляє Telegram-канал “Підслухано в ІТ”, причина у фішинговому листі, який поклав корпоративну пошту та систему.

“В сортувальні центри виводять всі зміни. Оцінок та прогнозів ніхто не дає. Цей “блекаут” триває з 19 години”, – йдеться в повідомленні.

Джерело також зазначило, що 18 травня відділення, ймовірно, будуть працювати в ручному режимі. Наразі все ж можна відстежити посилку та дізнатись її актуальний статус можна на сайті по трек-номеру відправлення, там можна переадресувати або оплатити послуги доставки.

Як повідомляє прес-служба “Нової пошти”, наразі неможливо скористатися поштоматом та усіма послугами із застосунку.

“Усім, хто очікують посилки у поштомат сьогодні, – найближчим часом зателефонує оператор “Нової пошти” і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання у поштоматі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водночас усі послуги по відправці посилок і вантажів, а також фінансові послуги можна отримати у будь-якому відділенні “Нової пошти”. Усі інші цифрові точки контакту – API, бізнес-кабінет, сайт – працюють.

“Ми докладаємо усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу мобільного застосунку. Щойно ми відновимо його роботу – одразу повідомимо у соціальних мережах та на сайті компанії”, – додали в прес-службі. // УНІАН