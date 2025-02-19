У Москві горить інститут, який працює на російську оборонку (відео)

У Москві спалахнула масштабна пожежа в Інституті обчислювальної техніки. Вогонь охопив 1500 квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал SHOT.

Відомо, що пожежа розпочалась сьогодні, 19 лютого, в будівлі Інституту обчислювальної техніки ім. С. О. Лебедєва на Варшавському шосе в Москві.

Наразі, за даними SHOT, спостерігається відкрите горіння на площі 1500 квадратів. Вогонь продовжує поширюватися, що вже призвело до обвалення покрівлі. Ба більше, відомо, що існує загроза вибуху газових балонів. Інформації про постраждалих наразі немає.