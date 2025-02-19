У Москві горить інститут, який працює на російську оборонку (відео)
У Москві спалахнула масштабна пожежа в Інституті обчислювальної техніки. Вогонь охопив 1500 квадратних метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал SHOT.
Наразі, за даними SHOT, спостерігається відкрите горіння на площі 1500 квадратів.
Вогонь продовжує поширюватися, що вже призвело до обвалення покрівлі. Ба більше, відомо, що існує загроза вибуху газових балонів. Інформації про постраждалих наразі немає.
Зауважимо, що Інститут точної механіки та обчислювальної техніки імені С. О. Лебедєва – це російська наукова організація, що входить до складу Російської академії наук.
Раніше це був федеральний державний орган, але 3 серпня 2009 року він був перетворений в акціонерне товариство, яке з 2008 року підпорядковується Міністерству промисловості та торгівлі РФ.