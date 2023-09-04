Поліцейські розслідують обставини двох смертельних ДТП у Хаджибейському районі Одеси (фото)

Обидві події сталися вночі 3 та 4 вересня. Унаслідок дорожньо-транспортних пригод загинув пішохід та водій транспортного засобу.

Попередньо поліцейські встановили, що 43-річний житель Одеси, прямуючи по вулиці Мельницькій на автомобілі «Hyundai», скоїв наїзд на пішохода, коли той знаходився на проїзній частині дороги. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці, його особа наразі встановлюється. Водія перевірили на вміст алкоголю в організмі – він був тверезий.

Інша автопригода сталася наступної ночі на вулиці Просілковій. За попередньою інформацією, відбулося зіткнення двох автомобілів «ВАЗ» та «Suzuki» під керуванням жителів Одеси 63 та 56 років, коли вони рухалися один одному назустріч. Унаслідок ДТП 63-річний водій «ВАЗу» загинув на місці, а 56-річного кермача іномарки госпіталізували до лікарні з різними травмами. У нього відібрали біологічні зразки для встановлення стану сп’яніння.

За обома фактами ДТП поліцейські розпочали провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Для встановлення всіх обставин подій буде проведена низка експертиз.

Триває слідство.

ГУ Національної поліції в Одеській області