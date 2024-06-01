На окружній Харкова зіштовхнулись мотоцикл і ГАЗ. Дві людини загинули, ще одна постраждала (фото)

Внаслідок ДТП загинули обидва водії. Пасажирка автомобіля ГАЗ отримала травми.

Поліція встановлює обставини ДТП на окружній дорозі у Харкові.

1 червня близько 12:30 по Кільцевій дорозі на перехресті поблизу повороту до села Сіряки Харківського району сталося зіткнення автомобіля «ГАЗ-2410» та мотоциклу «BMW». Попередньо встановлено, що 85-річний водій автівки, виконуючи переїзд перехрестя, не надав перевагу в русі 38-річному водію мотоцикла, який їхав головною дорогою.

Внаслідок ДТП загинули обидва водії, а 83-річна пасажирка «ГАЗ 2410» отримала тілесні ушкодження.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.