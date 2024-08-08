Поліцейські встановлюють обставини травмування 10-річного хлопчика на залізничних коліях на Одещині

Подія трапилася 7 серпня близько 4-ї години. Дитина зазнала травм голови.

Правоохоронці попередньо встановили, що 10-річний хлопчик з села Володимирівка пішов з дому, коли батьки спали, і за населеним пунктом вийшов на залізничні колії перед вантажним потягом. Машиніст подав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак, незважаючи на вжиті заходи, уникнути наїзду не зміг.

Медики госпіталізували дитину до лікарні, де діагностували їй черепно-мозкову травму.

Батьки, які виховують п’ятьох неповнолітніх дітей, пояснили, що молодший син має легку розумову відсталість і постійно тікає з дому. А напередодні події жінка з чоловіком не прослідкували за тим, щоб старший син, який останнім повернувся ввечері після прогулянки додому, зачинив ворота та вхідні двері. Про те, що молодша дитина втекла з дому і була травмована, вони дізналася вранці від поліцейських.

Родина вже потрапляла в поле зору поліції. На початку липня правоохоронці повертали додому 10-річного хлопчика, який втік з дому і гуляв за селом. Про дитину їм сповістив небайдужий чоловік. Тоді відносно матері склали протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП – ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. Ці матеріали знаходяться на розгляді в суді.

«Цього разу ми знову склали відносно матері протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд може накласти на жінку стягнення у вигляді попередження або штрафу від 850 до 1700 гривень. З обома батьками ми провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому. Про ситуацію сповістили соціальну службу у справах дітей для подальшого супроводу сім’ї», – розповіла ювенальна поліцейська Ірина Тодорашко.

Поліцейські закликають батьків та всіх, хто їх замінює, бути відповідальними, пильнувати маленьких дітей і не допускати потрапляння їх у небезпечні ситуації.

Відділ комунікації поліції Одещини