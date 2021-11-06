Восемь человек погибли на музыкальном фестивале в результате сильной давки

В крупнейшем городе Хьюстон (штат Техас) восемь человек погибли, и еще 11 получили травмы во время давки на музыкальном фестивале, организованном рэпером Трэвисом Скоттом.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на New York Post.

Сообщается, что давка началась во время выступления Трэвиса Скотта. В результате инцидента погибли по меньшей мере восемь человек, ещё 11 пострадали.

На обнародованных кадрах видно, как медики оказывают помощь нескольким людям, лежащих на полу среди толпы, а рэпер выступает на сцене. На месте работали медики и полиция.