В Сумах під час пожежі загинула маленька дитина
Загоряння виникло у квартирі на четвертому поверсі 5-поверхівки. Ще до прибуття рятувальників один із сусідів зміг врятувати дівчинку 2023 року народження, яку одразу передали медикам.
Під час проведення розвідки у задимленій зоні вогнеборці виявили жінку 1971 року народження та чоловіка 1974 року народження – їх евакуювали у безпечне місце та передали лікарям.
На жаль, унаслідок пожежі загинула дитина 2024 року народження. Причини загоряння встановлюються.
Щирі співчуття рідним і близьким!Tweet