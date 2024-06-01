Чернівецький ТЦК заявив про другий напад на працівників за два дні

Чернівецький обласний ТЦК та СП заявляє, що в суботу у Чернівцях військовозобов’язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК, чим спровокував удар у відповідь.

Про це повідомляє Чернівецький обласний ТЦК та СП:

“Черговий конфлікт виник в Чернівцях 1 червня, під час якого військовозобов’язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь. Крім того, нападник ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючи на його бік погрози”.

Зазначається, що на місце події прибули правоохоронні органи, триває перевірка з метою з’ясування всіх обставин.

Водночас, як повідомила Суспільному речниця нацполіції Чернівецької області Кароліна Маришева, 43-річний житель Києва звернувся до поліції із заявою про те, що його вдарив працівник ТЦК.

За інформацією Маришевої, працівник ТЦК також звернувся до поліції. Він повідомив, що під час вимоги надати для перевірки військово-облікові документи цивільний чоловік почав поводити себе агресивно та завдавав йому удар в область грудей.

За обома зверненнями в поліції почали перевірку.

Водночас у п’ятницю ввечері Чернівецький обласний ТЦК та СП заявив, що 31 травня в селі Черепківці під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаний цивільний громадянин вчинив напад із застосуванням газового балончика на представників ТЦК. Нападник чинив опір та був затриманий до приїзду представників поліції.

У результаті нападу військовослужбовець ТЦК та СП отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Йому надано необхідну медичну допомогу та госпіталізовано. У повідомленні зазначалося також, що постраждалий військовослужбовець був переведений до ТЦК та СП після важкого поранення з бойової бригади. // УП