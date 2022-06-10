У Донецьку прогримів вибух біля офісу ватажка «донецької нації» Пушиліна

В окупованому Донецьку прогримів вибух біля офісу ватажка так званої «Донецької народної республіки» Дениса Пушиліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

«Подробиць поки що немає, але три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Збіг? Не думаю», — зазначив він.

Він також нагадав, що інші ватажки «ДНР» такі як Олександр Захарченко, Михайло Толстих («Гіві») та Арсеній Павлов («Моторола») також загинули внаслідок підривів.

«Здавайтеся поки не пізно. Хоча б залишитеся живими», — звернувся Андрющенко до колаборантів.