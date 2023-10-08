У ДТП на Черкащині четверо осіб постраждали та одна людина загинула (фото)

Серед постраждалих двоє малолітніх дітей. За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження.

Вчора біля села Пішки Черкаського району, на автодорозі Н-01, сталася аварія.

Попередньо, 27-річний водій автомобіля ВАЗ-21099 не впорався з керуванням та зʼїхав до кювету, де авто перекинулося. Внаслідок ДТП 52-річна пасажирка авто загинула на місці події. Ще чотирьох постраждалих, серед яких двоє малолітніх дітей, доставили до лікарні міста Корсунь-Шевченківській.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України. Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини автопригоди. Розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області